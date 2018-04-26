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    Osmiměsíční činitel SAE

    Vládu SAE znepokojil osmiměsíční činitel (VIDEO)

    © Foto: Instagram/ alramsnet
    Svět
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    Prokuratura hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Zabí prověří činitele, který byl údajně jmenován na státní post ve věku osmi měsíců. O tom na Twitteru informovalo soudní oddělení města.

    Video, kde „nejmladší činitel na světě" provádí „státní činnost", bylo publikováno na stránce Ředitelství civilního letectví SAE. To také vyvolalo nespokojenost občanů na sociálních sítích. „V naší zemi nemohou vzdělané ženy a muži najít práci, ale vy jste dali funkci batoleti!" napsal jeden z uživatelů, informovalo Alaraby.co.uk.

     

    . بالفيديو.. "الطيران المدني" تعين أصغر موظف سعادة في العالم عمره 8 أشهر الطفل محمد الهاشمي الذي ينشر البهجة والسعادة لكل من يراه ويلقاه، عينه المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي كأصغر تنفيذي سعادة في الهيئة بهدف نشر الإيجابية والسعادة. وقالت الهيئة لـ"الإمارات اليوم"،إن الطفل محمد الهاشمي الذي يبلغ من العمر 8 أشهر وابن احدى موظفات الهيئة يزور مكاتب الهيئة العامة يومياً في أوقات الدوام الرسمية ليبث روح السعادة والإيجابية. وذكرت الهيئة أن لديها مبادرات عديدة لزيادة السعادة والإنتاجية بين الموظفين منها صحية، رياضية واجتماعية وذلك بهدف نشر السعادة والإيجابية داخل الهيئة.

    Публикация от الرمس نت (@alramsnet) 24 Апр 2018 в 5:20 PDT

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    funkce, vyšetřování, SAE
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