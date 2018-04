USA slíbily, že v Sýrii zesílí

USA hodlá posílit boj proti Islámskému státu (teroristická organizace zakázaná v Rusku) v Sýrii. Uvedl to ve čtvrtek 26. dubna šéf Pentagonu James Mattis ve Výboru pro ozbrojené záležitosti Senátu.

„Právě teď neodvoláváme vojáky," řekl Mattis a poukázal na to, že teroristé v poslední době posílili a zvyšují počet útoků.

© Foto : Public domain Na ruské letecké základně v Sýrii uviděli nové „Tory“

„Pokračujeme v boji, rozšiřujeme ho a přitahujeme více regionální podpory. To je největší posun, který právě děláme," dodal.

18. dubna tiskový mluvčí koalice pod vedením USA Ryan Dillon také hovořil o zvýšené aktivitě buněk teroristů v Sýrii.

V březnu americký prezident Donald Trump oznámil téměř úplnou porážku Islámského státu v Sýrii a rychlé stažení amerických vojáků ze země.

V prosinci 2017 náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov uvedl, že „dnes v Sýrii neexistuje území, které by se nacházela pod kontrolou IS". O měsíc dříve iránský prezident Hasan Rúhání také hovořil o úplné porážce IS v Sýrii a Iráku.