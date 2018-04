Sexy dvojčata v Dubaji zaútočila na policisty a ponižovala místní ženy

Dvěma 37letým dvojčatům z Londýna hrozí tři roky vězení v Dubaji poté, co se opily a zaútočily na policistku a proklely arabské ženy. Alena a Saša Parkerové, které pracují jako právničky, odmítají všechna obvinění a tvrdí, že byly do vězení zatčeny za „dovádivé chování", píše The Sun.

Blondýny, které na Instagramu aktivně předvádí svůj luxusní životní styl, se zatím připravují na řeč před soudem. Ale bez ohledu na hrozící trest ženy nepanikař a věří, že soudní systém Spojených arabských emirátů je nejspravedlivější na světě, a proto dokonce odmítly právníky.

„Jelikož důvěřujeme soudnímu systému Spojených arabských emirátů a jsme si jisté svojí nevinnou, spravedlnost vítězí. Jelikož je případ ve fázi vyšetřování, nemůžeme to zatím více komentovat."

Obě ženy pracují v dubajské advokátní kanceláři Al Safar & Partners. Podle soudních záznamů byly ženy zadrženy opilé na předměstí Al Barsha. V noci jejich zatčení si prý Alena poranila ruku, zatímco jí lékaři pomáhali, Saša stála u sanitky a křičela. Jsou také obviněny, že policisty neuposlechly a na jednoho z nich zaútočily.

„Nečekaně na mě zaútočily a nevím proč. Napadly mě a upadla jsem… Při pádu jsem si zranila hlavu a loket. Zatímco jsme prováděli zkoušku na alkohol, proklely mě a všechny arabské ženy. Jedna z nich mně také poškrábala ruku," říka policistka.

Nyní byly sestry propuštěny na kauci až do příštího slyšení. Alena, která studovala právo na univerzitě v Londýně a na univerzitě ve Westminstru, pracuje v Dubaji od roku 2007. Žije se sestrou Sašou, která pracuje jako manažer specializující se na spory týkající se nemovitostí a duševního vlastnictví.