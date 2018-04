Harvadští vědci klonují mamuty, aby zachránili lidstvo

Vědci věří, že opětovné přivedení k životu tvora, který dávno vyhynul, by mohlo mít dobré výsledky. Za pomoci DNA mamutů, které se perfektně zachovalo na Sibiři, chtějí vědci vytvořit mamuto-slona, jenž by mohl pomoci zachránit svět, píše portál Outerplaces.

Dárcem DNA je malá mamutí samička se jménem Ljuba, která zemřela „pouze" před 41 tisíci lety. Liuba byla, podle slov portálu, jen několik týdnů stará, když spadla do jámy s vodou a utopila se v blátě.

Vědci věří, že opětovné přivedení k životu tohoto tvora by odčinilo některá poškození přírody způsobená člověkem. Pro vytvoření tohoto křížence mamuta se slonem chtějí použít stejnou technologii jako u malých ovcí — umělou dělohu.

Opětovný příchod těchto zvířat by změnil potravinové řetězce v tundře, trávy by v tundře dokázaly překonat ostatní floru, čímž by došlo ke změně ekosystému ve prospěch trav.