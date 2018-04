Británie a její spojenci odmítli účast na brífinku organizovaného Ruskem v sídle OPCW v Haagu, kam ruská strana přivezla Syřany, kteří svědčili o tom, že v Dúmě nebyl žádný chemický útok, uvádí The Guardian. Současně stálý zástupce Francie v OPCW pojmenoval brífink jako „nepřístojnou maškarádu“.

Rusko představilo 17 údajných svědků v sídle Organizace pro zákaz chemických zbraní v Haagu, čímž se snažilo zdiskreditovat tvrzení Západu, že syrský řežím Bašára Assada učinil 7. dubna chemický útok.

Během hodinového brífinku obyvatelé Dúmy, včetně zdravotnického personálu z jediné nemocnice, naléhali na to, že žádný chemický útok nebyl a že několik lidí ve stavu blízkém hysterii špatně přijalo potíže s dýcháním, které byly vyvolány kouřem. Lékaři a zdravotničtí pracovníci z větší části vysvětlovali, že lidé přicházející do nemocnice tvrdili, že se stali obětmi chemického útoku, avšak se po jejich kontrole se to nepotvrdilo.

Inspektoři OPCW navštívili dvě místa údajného chemického útoku a odebrali vzorky pro výzkum. Jejich návštěva Dúmy, která je pod společnou kontrolou Ruska a syrského režimu, byla opakovaně odložena, což vedlo k obavám, že důkazy mohou být zničeny. Výsledky výzkumu OPCW budou pravděpodobně zveřejněny za měsíc.

© REUTERS / Ali Hashisho Lékař intenzivní péče z Dúmy odhalil lži Bílých přileb o údajném chemickém útoku

Jak poznamenává The Guardian, prohlášení svědků „zvolených Ruskem" v Haagu budou pravděpodobně zpochybněna, jelikož „jejich schopnost mluvit upřímně je omezena".

Jeden ze správců nemocnice v syrské Dúmě, kde údajně došlo k chemickému útoku, Ahmad Khašua na tiskové konferenci řekl, že delegaci nikdo nic nevštěpoval.

„Je to velmi divná otázka. Nepřijeli jsme, že bychom byli pod tlakem. Nikdo nám neřekl, co máme říkat. Přišli jsme říct pravdu,“ oznámil Khašua.

Stálý zástupce Spojeného království v OPCW uvedl, že všechny svědky by měli vyslechnout inspektoři organizace. Spojené království a jeho spojenci se brífinku nezúčastnili, protože, jak uvedl Wilson: „OPCW není divadlo."