Likvidátory 11. září zasáhla záhadná epidemie rakoviny krve

Záchranáři, kteří hasili požáry a následně rozebírali trosky Světového obchodního centra v New Yorku, mají nezvykle často rakovinu krve, píší lékaři v článku, který byl publikován v magazínu JAMA Oncology.

„Odhalili jsme, že mnozí záchranáři a jejich dobrovolní asistenti se ukázali být nositeli monoklonální gamapatie, která předchází rakovině krve, přičemž to bylo charakteristické dokonce i pro mládež. To hovoří o tom, že požárníci se budou častěji stávat oběťmi myelomu ve srovnání s ostatními obyvateli města," prohlásil Amit Verma z Lékařské univerzity Alberta Einsteina v New Yorku.

Vědci již dlouho mají podezření na to, že hašení požárů není ani zdaleka bezpečná činnost, a nejen kvůli ohni, vedru a dýmu, což může požárníka zabít, ale i proto, že pobývání v takové atmosféře může napomáhat rozvoji rakoviny.

Například před deseti lety Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) přišla s tvrzením, že práce hasiče může mít vliv na pravděpodobnost rozvoje rakoviny. Tuhle hypotézu následně potvrdily americké lékařské služby, které sledují zdraví záchranářů. Před rokem kanadští lékaři odhalili mechanismus rozvoje nádorů v organismu hasičů.

Verma a jeho kolegové se už dávno zajímají o to, jak hašení požáru a rozebírání trosek na místě teroristického činu v New Yorku mohlo ovlivnit zdraví záchranářů a jejich sklony k onemocnění rakovinou.

Jedná se o to, že při pádu věží bylo do vzduchu vrženo obrovské množství azbestového prachu a dalších rakovinotvorných látek. Většina z toho se usadila či zůstala ve vzduchu v oblasti trosek, které byly rozebírány po dobu deseti měsíců.

Vědci si myslí, že tak dlouhý kontakt s nebezpečnými látkami se musel vážně odrazit na zdraví záchranářů. Jejich podezření se po provedení analýz potvrdilo. Ti, kdo se účastnili rozebírání trosek, trpěli přibližně dvakrát častěji rakovinou krve ve srovnání s ostatními obyvateli New Yorku.