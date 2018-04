„Plná pusa filmové krve.“ Herec promluvil o tom, jak musel plivat při polibku s Jolieovou

Ruský herec Konstantin Chabenskij promluvil o polibku s hollywoodskou divou Angelinou Jolieovou o natáčení filmu „Wanted". V rozhovoru pro novináře Jurije Duda zdůraznil, že to vůbec nebyl polibek, ale umělé dýchání a musel „plivat na Angelinu umělou krev".

Dud se zeptal Chabenského na jeho pocity z této scény. Herec s povzdechem odpověděl, že se ho na to ptali i američtí celníci.

„Nebyl to polibek, ale umělé dýchání. Líbal se můj kolega James McAvoy a mě dělali umělé dýchání," vysvětlil Chabenskij. „A když máš plnou pusu umělé krve a ty ji musíš vyplivnout na Angelinu a její kolegy… No, tak takový to byl polibek, pokud se to dá nazvat polibkem."

Americký akční film „Wanted" režiséra Timura Bekmambetova vyšel v roce 2008 v hlavní roli s Jamesem McAvoyem, Morganem Freemanem a Angelinou Jolieovou. Vedlejší roli si zahrál také Konstantin Chabenskij.