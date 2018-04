Bill Gates varuje před pandemií, které může během 6 měsíců zabít 30 milionů lidí

© REUTERS / Kim Hong-Ji Zvláštní pověřenec OSN: Lidstvo se musí připravit k novým epidemickým nemocem

S růstem světové populace vznikají i nové patogeny. Nestátní aktéři získávají schopnost vytvářet umělé choroby , které budou moci používat jako zbraně, a díky globalizaci se nákaza bude šířit po planetě jako lavina. Tento černý scénář vylíčil Bill Gates na páteční veřejné diskuzi, kterou organizovaly nezisková organizace Massachusetts Medical Society a časopis the New England Journal of Medicine. Podle miliardáře na pandemii nejsme připraveni.

Pandemie, která by svým rozsahem byla srovnatelná se španělskou chřipkou v letech 1918 až 1920, by podle něj mohla vypuknout již v příštím desetiletí. Španělská chřipka tehdy zabila kolem 50 milionů lidí. Dnes by podobná nemoc mohla již během šesti měsíců usmrtit až 30 milionů osob. Ve svých závěrech se Gates odvolává na simulaci, kterou provedl Ústav pro modelování nemocí.

„Svět se musí připravovat na pandemii stejně vážně jako na válku," vyzval Gates.

Posluchače však ujistil, že zůstává optimistou. Dnes jsme podle něj na nové pandemie lépe připraveni než v minulosti. Připomněl, že jsme nadosah univerzální chřipkové vakcíně a oznámil, že Nadace Billa a Melindy Gatesových pro tento účel hodlá nabídnout granty ve výši 12 milionů dolarů.

Kromě toho máme i mnohem lepší diagnostiku než v minulosti, která je klíčová pro boj s prvními známkami choroby a uvalení karantény.

Podle něj je však nutné zlepšit komunikaci mezi vládami a armádami, aby případná reakce byla mnohem lépe koordinována. Vlády by rovněž měly být schopny rychleji využít pomoc soukromého sektoru ve vývoji prostředků boje proti novým chorobám.