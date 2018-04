Hvězda Eurovize Tom Neuwirth se zřekl obrazu Conchity Wurst (FOTO)

Tom Neuwirth je známý pod jménem Conchita Wurst. Neuwirth se světově proslavil vítězstvím v hudební soutěži Eurovize 2014 a scénickou rolí ženy s vousy. Ve finále soutěže zpěvák zazpíval píseň Rise Like a Phoenix.

Již dříve říkal, že chce skončit se svým scénickým stylem a chce „zabít" Conchitu Wurst. Teď konečně potvrdil, že Conchita již neexistuje.

Публикация от conchita (@conchitawurst) 27 Апр 2018 в 7:07 PDT

Novinář The Independent se zeptal Toma, proč si Conchita dávno neoblékala šaty. Neuwirth odpověděl, že je to minulost. „Měl jsem radost ze své ženské postavy posledních10 let. Přineslo mi to hodně radosti, hlavně během Eurovize a také potom. Začal jsem s divy ve zlatých šatech a teď jsem brutální vousatý zpěvák v botách. Zpěvák dodal, že by se chtěl stát obyčejným Tomem z davu."