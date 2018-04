30 návyků a dovedností, které dnešní mládeži prakticky chybí

Každá generace si stěžuje na mládež a potom ta mládež dospěje a stěžuje si na další generaci, která si bude v budoucnu stěžovat na své děti. To je problém, který se táhne po staletí a zdá se, že je to nekonečný proces. Ale je fakt, že žijeme v neobyčejné době, kdy se díky novým technologiím mládež mění mnohem více než kdykoliv v našich dějinách.

Abychom dokázali odpovědět na otázku, jestli se dnešní mládež opravdu tak zásadně liší od svých rodičů a prarodičů, časopis Independent porovnal dovednosti a návyky lidí starší generace (55 let a výše) a generace přelomu tisíciletí (25 —34 let). Pojďte se s námi podívat, kdo co umí a neumí.

Chápe mechanické hodiny: starší generace — 90 %.

Dokáže spočítat bez kalkulačky délku, míru a váhu: starší generace 90 %, mládež — 52 %.

Umí dobře hospodařit s příjmy: starší generace — 86 %, mládež — 52 %.

Umí dobře vyžehlit košili: starší generace — 84 %, mládež — 51 %.

Umí přišít knoflík: starší generace — 81 %, mládež —41 %.

Umí správně čistit obuv: starší generace — 77 %, mládež — 28 %.

Používá jídelní příbor podle pravidel společenského chování: starší generace — 77 %, mládež — 39 %.

Dokáže opravit zásuvku: starší generace — 73 %, mládež — 21 %.

Pamatuje si násobilku: starší generace —79 %.

Pamatuje si mluvnická pravidla: starší generace — 72 %, mládež — 39 %.

Umí správně prostřít stůl: starší generace — 72 %, mládež — 39 %.

Vyzná se v zahradnictví: starší generace — 66 %, mládež — 22 %.

Umí správně uchovávat potraviny v ledničce: starší generace — 63 %, mládež — 28 %.

Ví, co dělat při popálenině: starší generace — 62 %, mládež — 32 %.

Umí dobře odstranit skvrny z oděvu: starší generace — 58 %, mládež — 31 %.

Umí se orientovat podle mapy a používat kompas: starší generace — 58 %, mládež — 24 %.

Pozná jednotlivé druhy ptáků: starší generace —48 %, mládež — 17 %.

Dokáže správně zašít dírku v oděvu: starší generace — 47 %, mládež — 17 %.

Dokáže samostatně zavázat ránu: starší generace —45 %, mládež —18 %.

Umí hrát šachy: starší generace — 44 %.

Dokáže poskytnut první pomoc: starší generace — 43 %, mládež — 30 %.

Dokáže samostatně vyměnit pneumatiku: starší generace — 43 %, mládež — 24 %.

Pozná jednotlivé druhy rostlin: starší generace — 37 %, mládež —13 %.

Umí opravit řetěz na jízdním kole: starší generace — 34 %, mládež — 21 %.

Ví, jak rozdělat oheň: starší generace —33 %, mládež — 19 %.

Umí uvařit marmeládu: starší generace — 33 %, mládež —16 %.

Umí plést: starší generace — 23 %, mládež — 4 %.

Vyzná se v sociálních sítích: starší generace — 15 %, mládež — 11 %.

Zná kroky populárních společenských tanců: starší generace — 15 %, mládež — 4 %.

Dokáže samostatně odstranit problém v motoru automobilu: starší generace — 10 %, mládež — 5 %.

Vyzná se v souhvězdích: starší generace — 15 %, mládež — 11 %.

Chceme ale dodat, že 62 % dotázaných mladých lidí se přiznalo, že považuje starší generaci za mnohem rozumnější a moudřejší, a 40 % — že se neustále obrací na starší generaci se žádostí o radu. A celých 83 % souhlasilo s tím, že by bylo dobré se scházet a vzájemně se jeden od druhého učit.