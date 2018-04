Sereně Williamsové vyčetli, že má nadváhu. Ta si to nenechala líbit

Americká tenistka Serena Williamsová okomentovala slova byznysmena Iona Țiriace, který jí vyčetl nadváhu. Její slova uvádí The New York Times.

„Domnívám se, že lidé mají právo na vlastní názor. Je jasné, že mnou ženský tenis nekončí. Ale já s ním promluvím, věřte mi. Jsou to slova založená na neznalosti, jsou to sexistická slova. Možná je to neznalý člověk," řekla Williamsová.

Tenistka 21. března prohrála s Japonkou Naomi Ósakovou v rámci turnaje v Miami s výsledkem 3:6, 2:6.

Williamsová vyšla poprvé na kurt 9. března po 13měsíční přestávce spojené s narozením dítěte. Sportovkyně zvítězila nad Zarinou Dijasovou z Kazachstánu v zápase prvního kola turnaje v Indian Wellsu.

Williamsová je 23násobná vítězka turnajů série Grand Slam v singlu. 36letá tenistka je také čtyřnásobnou vítězkou Olympijských her.