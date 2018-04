Pornoherečka, kterou chtěli popravit teroristé ISIS: Udělali mě silnější

Bývalá pornoherečka libanonského původu Mia Khalifa promluvila o tom, jak se její život změnil rok poté, co na ní teroristé vyhlásili hon kvůli pornofilmu, ve kterém měla hidžáb, píšou ruská média.

Mia Khalifa se ještě jako malá holčička spolu s rodinou přestěhovala z Libanonu do USA. Do pornofilmu se dostala náhodou. Hodil se její orientální zevnějšek. Měla úspěch, získala spoustu fanoušků. Pak ale začaly vážné problémy.

Dívka sdělila, že sex v hidžábu nenapadl ji, ale producenty. Bylo ji tenkrát 21 let. Mia se přiznala, že nedokázala odmítnout.

Po zveřejnění filmu začali teroristé z ISIS vyhrožovat dívce zúčtováním. Na internetu se objevila fotka, na které Mii usekávají hlavu (její tělo nahradili tělem nešťastnice s pomocí photoshopu).

Teroristé pronikli na její účet na Instagramu a začali tam zavěšovat své komentáře propagující hodnoty Islámského státu. Hrozby teroristů ji nejdřív vylekaly, ale pak se přiznala, že tento strach ji udělal silnější.

„Není to, o čem jsem snila. Nechci, aby se na mne dívali jako na pornoherečku. Snažím se těmto srovnáním vyhýbat. Dnes se směju všemu, co by mohlo být mnohem horší," říká Khalifa.