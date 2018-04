Co se stane, když se astronautovi utrhne pojistné lano a zůstane sám ve vesmíru?

Když se astronaut bude nacházet v mezích působení gravitace Země, při správném úhlu a rychlosti může doletět do atmosféry Země, kde však kvůli tření shoří. Padák se v takové výšce neotevře, protože hustota atmosféry je příliš nízká. NASA požaduje, aby astronauti při výstupu do otevřeného vesmíru používali přivázané lano a doplňkové kotvy. Když se lano odváže, astronaut se bude pohybovat ve směru, ve kterém byl do momentu přetržení lana. NASA má pro takové případy protokoly přípravy astronautů k podobným situacím.

NASA vybavuje astronauty raketovým batohem SAFER. Batoh mimo jiné brání otáčení. Ale když je kosmická loď daleko a paliva je málo, nebo se utrženého astronauta nepodařilo chytit jinému astronautovi. Nebo když je komora poškozena tak, že se už nelze dostat do lodě. Žádné protokoly NASA vám nepomohou.

Byl o tom natočený americký film Gravitace, kde se kvůli havárii dva astronauti ocitli v otevřeném vesmíru.

Dnes neexistují žádné vesmírné přístroje, které by mohly rychle odstartovat a vyzvednout chudáka v podobné situaci.