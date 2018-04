V Yellowstonu došlo k „neobvyklé erupci“ největšího gejzíru. Rostou obavy ze supervulkánu

Steamboat gejzír může chrlit vodu až do výšky 91 metrů. V tomto roce soptil 15. března, 19. dubna a minulý pátek. Tak častá aktivita byla naposledy zaznamenána v roce 2003.

Yellowstonský národní park leží na vrcholu supervulkánu, který vytvořil obrovský kráter. Nachází se v něm největší hydrotermální systém na světě. Naposledy supervulkán vybuchl před 70 000 lety. Podle geologů zvýšená aktivita však nenasvědčuje, že by se schylovalo k erupci.

Mnohem znepokojivější událostí by bylo, pokud by došlo k vypaření vody z hydrotermálního systému. To by mohlo znamenat, že extrémně horké magma se dere na povrch. Pokud k erupci přeci jenom dojde, tak sopečný popel pohřbí Skalnaté hory a žhavé magma zasáhne oblast v okruhu 800 km.