Írán vystupuje z dolaru. Ostatní, kdo to zkusili, byli bombardováni

Írán oznámil, že opouští dolar ve svém zahraničním obchodu. To udělal i Irák krátce předtím, než byl bombardován USA, Libye to plánovala udělat předtím, než byla bombardována NATO. Lee Camp začíná vidět souvislosti.

USA se chystají odstoupit z jaderné dohody s Íránem, která udělala vše, jen nezastavila jaderný program Teheránu, výměnou za uvolnění sankcí. Írán již prohlásil, že nebude akceptovat více požadavků či více sankcí. Každý si může domyslet sám, co bude následovat.

Komik Lee Camp začíná mít jasno. Všiml si, jak Írán opustil dolar kvůli euru, což je něco, co udělal i Irák před 18 lety, předtím, než USA pod záminkou vlastnění zbraní hromadného ničení do něho provedl invazi. Libye chtěla udělat to samé. Kaddáfí chtěl založit svoji měnu — zlatý dinár. NATO jeho zemi ale rozbombardovalo. Rebelové téměř okamžitě založili vlastní centrální banku a USA a OSN je nechali nelegálně obchodovat s ropou z území, která kontrolovali.

