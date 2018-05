Bill Gates odmítl úřad Trumpova poradce pro vědu

Zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates odmítl návrh prezidenta USA Donalda Trumpa, který ho chtěl jmenovat poradcem pro vědu. Podnikatel to sdělil v interview pro Statnews.

© AP Photo / Nati Harnik Bill Gates varuje před pandemií, které může během 6 měsíců zabít 30 milionů lidí

Podotkl, že projednával s hlavou státu vývoj univerzální vakcíny proti chřipce, na něhož bylo ochoten věnovat 12 milionů dolarů. Podle jeho slov, Trumpa tato myšlenka velmi zaujala, a zatelefonoval šéfovi Správy pro kontrolu potravin a léků Scottu Gottliebovi, aby zjistil, jestli je taková vakcína možná.

„Řekl jsem mu: „Možná by bylo třeba jmenovat poradce pro vědu?" Trump se ptal, jestli bych nechtěl být tímto poradcem já. Odpověděl jsem, že by to nebylo právě nejlepším využitím mého času", řekl Gates.

Funkci poradce pro vědu vykonával v letech 2009 až 2017 John Holdren. Po odstoupení Obamovy administrativy Trump nikoho do této funkce nejmenoval.