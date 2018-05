Švédský hudebník Avicii zemřel na ztrátu krve, informují média

Minulý pátek byla zveřejněna zpráva, že hudebník zemřel v Ománu ve městě Maskat, kde vykonával soukromou návštěvu. Ománská policie sdělila švédským médiím, že neobjevila na umělcově smrti žádné stopy zločinu a nikoho nepodezírá.

Zdroje TMZ obeznámení s okolnostmi případu prohlásili, že smrt byla způsobena krvácením.

Dýdžejova rodina sdělila, že hudebník měl „velký stres" kvůli svému „perfekcionismu" a stálé těžké práci.

Avicii, pravým jménem Tim Bergling, se narodil v roce 1989.

Jeho umělecká dráha začala v roce 2006. Proslavil se v roce 2010 díky singlům My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed a Levels. Podle časopisu Forbes patřil hudebník v roce 2013 mezi deset světových DJ s nejvyšším platem. První album vydal v roce 2013 a písnička z něj Wake me up se stala světoznámou. V roce 2016 umělec sdělil, že končí koncertní vystoupení, ale slíbil, že se bude dál věnovat hudbě.