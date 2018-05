Byly zveřejněny otázky Trumpovi o stycích s Ruskem

Zvláštní prokurátor USA Robert Mueller představil advokátům prezidenta Donalda Trumpa seznam otázek, které hodlá položit hlavě státu v rámci vyšetřování předpokládaného zásahu Ruska do amerických voleb. Seznam uveřejnil list The New York Times.

List uveřejnil více než 40 otázek rozdělených na tři kategorie. Do první patří otázky o vztazích Trumpa s bývalým poradcem pro národní bezpečnost Michaelem Flynnem. Zvláštního prokurátora zejména zajímá, co ví prezident USA o telefonátech bývalého poradce s tehdejším ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Mueller by se chtěl také zeptat, jak bylo přijato rozhodnutí o propuštění Flynna.

Do druhé kategorie patří otázky o bývalém šéfovi FBI Jamesi Comeyovi. Zvláštního prokurátora zajímají zejména okolnosti propuštění tohoto úředníka. „Souviselo-li loňské propuštění mistra Comeye s tím, že pan Trump chtěl uhájit pana Flynna, nebo někoho jiného, před soudem?" praví se v jedné z otázek.

Mueller se rovněž zajímá o Trumpovo mínění ohledně Comeyho brífinku 6. ledna 2017, který byl věnován předpokládanému zásahu Ruska do amerických voleb. Zvláštní prokurátor klade rovněž otázku o účelu Trumpovy večeře s Comeyem 27. ledna 2017.

Do třetí skupiny patří otázky o generálním prokurátorovi USA Jeffu Sessionsovi. Mueller se zejména zajímá o to, jak reagoval Trump na to, že Sessions odmítl účast na vyšetřování eventuálního ruského zásahu do voleb v USA, a co podnikla hlava státu, aby přinutila Sessionse změnit rozhodnutí.

Čtvrtou skupinu tvoří otázky o eventuálních stycích s Ruskem. Mueller by si zejména přál vysvětlení informace o schůzce Donalda Trumpa mladšího s ruskou právničkou Natálií Veselnickou v Trump Tower v červnu 2016. Zvláštní prokurátor požádal rovněž prezidenta USA, aby se podělil o podrobnosti své cesty do Ruska v roce 2013. Položil také otázky o tom, posuzoval-li Trump během předvolební kampaně s někým možnost schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, situaci s protiruskými sankcemi, a také ví-li americký prezident něco o možné pomoci, o kterou se obrátili na Rusko zástupci jeho volebního štábu, včetně jeho hlava Paul Manafort.

Trump nazval na svém účtu na Twitteru únik Muellerových otázek do médií hanbou.

Výbor sněmovny reprezentantů Kongresu USA pro rozvědku odtajnil předtím zprávu o spolupráci Trumpa s Ruskem během voleb v USA. Z této zprávy vyplývá, že důkazy o tom, že obchodní vztahy amerického prezidenta byly do zahájení volební kampaně příčinou styků s Ruskem, neexistují.