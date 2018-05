MZV USA o ruském filmu Sobibor: má si ho prohlédnout co nejvíce lidí

Premiéra filmu se konala v úterý na ruském velvyslanectví ve Washingtonu. Byli na ni pozváni představitelé MZV USA, diplomatických misí včetně velvyslanectví Izraele, společenských organizací a také váleční veteráni. U příležitosti premiéry byla na ruském velvyslanectví otevřena výstava s kopiemi fotografií a archivních dokumentů o událostech, které se staly námětem filmu.

„Myslím si, že je třeba ho promítat všude. Domnívám se, že takové filmy prohlubují naše chápání holocaustu," prohlásil představitel MZV USA ruským novinářům.

„To je velmi mocný film, a je to moc trapné… Je těžko se na to dívat, je to ale nutné, protože lidé musí vědět, že se podobné věci opravdu staly, že tato válka byla," dodal.

V Česku je premiéra tohoto filmu naplánována na 6. května v kině Dlabačov. Do Prahy přijede i představitel hlavní role Konstantin Chabenskij.