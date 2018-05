Fox News: chování migrantů v USA vypadá spíš jako dobývání než asimilace

Podle moderátora Fox News jejich chování vypadá jako spíše dobývání, než pokus o přispívání k americké kultuře. Současně zástupci levicové strany ve Spojených státech trvají na tom, že není možné migranty odmítat — to je jen povzbudí k přestupkům proti zákonu

„Během posledního uplynulého měsíce karavana emigrantů cestovala z Hondurasu přes Mexiko a do Tijuanu, nedaleko Saint Diega. V určitém okamžiku mexická vláda oznámila, že skupinu se podařilo rozehnat. Informovala o tom i americká média. Mexické úřady avšak nikoho nerozehnala. Jednalo se o pouze PR ze strany státu, ve skutečnosti během celé cesty mexická policie doprovázela migranty. Tedy jinými slovy, mexická vláda podporovala nelegální přistěhovalectví do USA ," oznámil moderátor Fox News.

„Nyní je karavana na jižní hranici. A místo toho, aby čekali na otevření přechodu v San Ysidro, mnozí migranti přelezli plot, někteří mávají vlajkou Hondurasu na vrcholu plotu. To mluví za všechno. Když přiježdíte do země proto, abyste přispěli k její kultuře a asimilovali se, nebudete mávat cizí vlajkou. To dělají pouze triumfátoři po dobytí státu."

„To vše by nás mělo znepokojovat. V této karavaně je jen několik stovek lidí, ale na celém světě jsou miliardy lidí, kteří žijí v násilí a chudobě a prakticky každý z nich by chtěl být v San Diegu. Levice tvrdí, že nemáme morální právo je zastavit. Právník Nicole Ramoc nazval pokusy americké vlády dodržovat náš federální zákon trestuhodnými. Podívejte se," řekl.