Vojenský expert vyhodnotil informace o skupině lodí NATO v Černém moři

„Napětí ve všech oblastech, kde je NATO přítomné, roste, protože organizace se pokouší ukázat svoji sílu. Snaží se tlačit na ty země, které nejsou členy aliance, a to i na Rusko. My se nebojíme, máme mocnou armádu, letectvo i námořnictvo. Proto se k takovým situacím stavíme s klidem. Pokud mají peníze navíc, tak ať je utrácejí. Konvence z Montreux neumožňuje lodím států, jejich břehy nejsou u Černého moře, aby se v jeho vodách nacházely déle než 21 dní," řekl Litovkin.

„Pobudou v Černém moři, zaplují do Rumunska, Bulharska, do Oděsy a vrátí se. To je jejich právo a my jejich pohyb budeme pečlivě sledovat a náležitě reagovat," dodal expert.