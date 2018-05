9 důležitých jarních faktů o klíšťatech: co je třeba vědět o tomto nebezpečném hmyzu

1. Klíště obecně není jen parazit sající krev, ale může také přenášet nebezpečné nemoci — limskou boreliózu, klíšťovou encefalitidu. Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové brány a může být pro člověka smrtelně nebezpečné. Borelióza (Limská choroba) je nejzávažnější onemocnění přenášené klíšťaty, které probíhá ve třech fázích a léčí se pomocí penicilinu.

2. Klíště se vyskytuje skoro všude. Mohou být v dětském táboře či v centru města a na chalupě. Každý rok se stávají aktivnější a mapa šíření encefalitidy již zachytla téměř všechny regiony. V České republice patří mezi regiony s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy západní, střední a jižní Čechy, ale také okolí Brna, Znojemsko, Opavsko a Bruntálsko.

3. Klíšťata jsou aktivní od března do října, tedy do té doby, pokud venku je nad nulou. V zimě avšak klíště může přenést nějaké zvíře — krysa nebo rozzlobený kanec.

4. Po příjezdu na chalupu si pečlivě prohlédněte všechny světlé teplé povrchy stěn domu, přístřešek s růžemi, skleníky a mříže. Na jaře klíšťata rády šplhají nahoru, mají rády světlé pozadí a slunění světlo.

5. Klíšťata, která jsou ještě v kojenecké fázi, většinou přenášejí malí živočichové. Proto je potřeba též dávat pozornost na krysy, myši a dokonce i ptáky.

6. 20 % klíšťat přenáší některou ze závažných nemocí. U téměř 40 % lidí se neobjeví typické příznaky onemocnění. Neodhalená nemoc přechází do dalších fází, kdy je jen těžko léčitelná. Proto je důležité po napadení nechat klíště vyšetřit, což bohužel lidé většinou nedělají. Pro úspěšnou léčbu je nejdůležitější včasná a přesná diagnóza nemoci.

7. Ani borelióza, ani encefalitida se nepřenášejí od osoby k osobě.

8. Klíště je potřeba odstranit co nejdříve. V žádném případě nelze pro odstranění klíště používat olej či masti, které ho přidusí. Může to vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se zvýší pravděpodobnost přenosu choroby. Nemačkejte klíště také ani rukou či pinzetou. Nebezpečnějším způsobem odstranění je za pomocí speciální karty se zářezy.

9. Klíště je také nebezpečné pro domácí mazlíčky. Nejhorší a nejčetnější onemocnění je piroplazmóza, tzv. psí malárie. Onemocnění probíhá zpravidla akutně a začíná vysokou horečkou, žízní, ztrátou chuti k jídlu. Během průběhu onemocnění se objevuje průjem a úbytek červených krvinek vedoucí k chudokrevnosti. Neléčení psi zpravidla umírají. Klíště pro kočky naštěstí není tak nebezpečné.