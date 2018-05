Vojenský expert okomentoval pád Su-30SM v Sýrii

Pokud oba dva motory zhasly po zásahu ptákem, tak se piloti měli katapultovat – proč to neudělali piloti havarovaného Su-30SM v Sýrii, to bude muset být vyšetřeno speciální komisí. To pro Sputnik řekl bývalý zástupce velitele ruských leteckých sil Nikolaj Antoškin.