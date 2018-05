Nemohl jsem zůstat lhostejný: Vasilij Usolcev platí nákupy důchodců

Naši čtenáři pochybují o tom, že mladí muži pouze na vlastní popud začali platit nákupy babiček. Je to vaše vlastní iniciativa, nemáte za sebou nějakého sponzora?

Ne, není to vůbec sponzorováno. Mám jednoho kamaráda, spolu s ním jsme už dlouho pomáhali babičkám. Pak jsme náhodou na YouTube našli video jednoho chlapa, který také pomáhá důchodcům, a inspiruje svými videozáznamy ostatní, aby pomáhali. Chtěli jsme ukázat obyvatelům našeho města Kemerovo, jak se dá pomáhat… Nejenom důchodcům. Sponzora nemáme, platíme ze svého.

Říkal jste, že jste důchodcům už pomáhali. Jak to vypadalo?

Skutečně jsme dělali totéž, jenom jsme to nenatáčeli. Nezveřejňovali jsme to. Když prostě vidíš babičku, která stojí u pokladny a nemůže zaplatit… prostě to uděláš za ní a je to.

Jak to začalo? Z jakého okamžiku?

Byla to prostě obyčejná situace ve frontě. Babička přichází k pokladně s bagetou a chlebem. Ptá se, kolik ta houska stojí. Říkají ji, že 35 rublů… Ona se vrátí a odnáší chleba zpátky, protože na to nemá peníze. Nemohl jsem zůstat lhostejný.

🏢🚗🏢 Příspěvek sdílený Василий Усольцев (@v.s.usoltsev), Bře 30, 2018 v 12:03 PDT

Jak na to reagují babičky a dědečkové?

Většinou pozitivně, ale často se stávalo, že protestovali, říkali, že nechtějí nic. Nechtějí, aby za ně někdo platil, chtějí nechat v klidu.

Pamatujete si nějaký zvláštní dojemný okamžik?

Asi to byl první případ. To je neuvěřitelný pocit. Máš z toho pak celý den dobrou náladu. Prostě to zaplatíš a jdeš dále. Ale máš pocit, že jsi to udělal správně, že jsi udělal dobrý skutek.

Opravdu jsme neočekávali, že se to natolik rozšíří, že video bude tolikrát sdíleno. Píše hodně lidí, například na Instagramu, lidé také chtějí pomáhat a přispět.

Píšou nejenom z Ruska! Napsala mi například jedna slečna, která žije v zahraničí. Ráda by také pomohla ruským babičkám, ale protože je v zahraničí, tak poslala peníze přes internet. Určitě ty peníze využijeme na pomoc. Uděláme video a ukážeme, jak jsme to utratili.

Skutečně nám píšou desítky lidí… Dokud aspoň jednoho člověka povzbudíme k dobrým činům, budeme si jistí, že jdeme správnou cestou.