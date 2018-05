V USA oznámily úspěšné provedení testů „gravitační“ jaderné bomby

„Již jsme provedli 26 inženýrských, ladicích a letových testů. Program funguje velmi dobře," řekl generál Jack Weinstein, náměstek náčelníka štábu pro strategické odstraňování a integraci jaderných zbraní.

© AP Photo / Cliff Owen Americký admirál obvinil Rusko z imitování jaderného bombardování USA

Modernizované bomby budou třikrát přesnější než jejich předchůdci — munice B61-3, B61-4, B61-7 a B61-10.

Američtí vojáci však neupřesnili, které konkrétní letadlo bylo použito během testů. Podle publikace by nové zbraně měly být kompatibilní s platformami multifunkčních stíhacích letounů páté generace F-35 Lightning II. Očekává se, že první dodávka bomb přijde do provozu do roku 2020.

USA plánují rozmístit bomby na vojenských základních v Evropě — v Německu, Itálii, Turecku, Belgii a Nizozemsku. Podle odhadů rozpočtového úřadu Kongresu bude po dobu 30 let (2017-2046) modernizace taktických jaderných sil stát 25 miliard dolarů.