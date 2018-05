Elon Musk si postěžoval na "nudné" otázky a poslal Teslu až na dno

Generální ředitel automobilky Tesla Elon Musk odmítl odpovědět na otázky novinářů a analytiků na základě výsledků dalšího nerentabilního čtvrtletního výkazu, kdy znovu klesla kapitalizace společnosti. To hlásí Bloomberg.

Musk označil všechny otázky, týkající se výnosu společnosti a stavu výroby masového modelu Model 3, za nudné a odmítl na ně odpovídat. Na pozadí konferenčního rozhovoru a „nevtipných otázek" novinářů klesly akce společnosti o 4,5 procenta.

"Nudné otázky lze chápat jako těžké. Doufám, že fanoušci Tesla umí plavat, protože bez nudných odpovědí na těžké otázky to vypadá, že Musk je vede přímo do vody, "uvedl analytik společnosti AutoPacific Inc. Dave Sullivan.