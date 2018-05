Sněz mě, jestli to dokážeš. Turisté platí 5 000 liber za nebezpečné plavání s krokodýly

Turisté platí 5 000 liber, aby skočili do řeky v Botswaně a plavali tam spolu se čtyřmetrovými nilskými krokodýly. Tito tvorové váží až půl tuny a dokážou zabít pouhým jedním stisknutím zubů. Ročně mají stovky obětí. Avšak turistická kancelář Big Animals ujišťuje odvážlivce, že studená voda řeky Okavango dělá krokodýly „ospalými a pomalými".

Potápěčům říkají, že se mají ponořit rychle, aby rychle zmizeli z povrchové „zóny vraždy. A aby si dravec nevšiml lidské siluety proti světlu, protože se bude podobat potravě. Lepší je rovněž plavat poblíž starších jedinců, jež jsou klidnější a nemají sklon k nečekaným pohybům, informuje The Daily Mail. Je to zábava pro adrenalinové narkomany, lidi ujišťují, že pobyt vedle nebezpečné reptilie, která vás dokáže roztrhat na kusy, ale nedělá to, poskytuje s ničím nesrovnatelné pocity. Před ponořením mají účastníci podepsat prohlášení, že veškerou odpovědnost berou na sebe.