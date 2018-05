Vojenský atašé Nového Zélandu v USA byl obviněn z instalace skryté kamery na toaletě na velvyslanectví ve Washingtonu. Informují o tom noviny New Zealand Herald.

Skrytá kamera byla objevena v červenci 2017 ve ventilaci. Kamera natáčela několik měsíců.

Během kontroly, která byla prováděna novozélandskými policisty, se ukázalo, že to má na svědomí 58letý komodor Alferd Keating, nejvyšší vojenský zástupce státu ve Spojených státech, který v té době již odešel do důchodu a vrátil se do své vlasti. Vyšetřovatelé našli na jeho domácím počítači speciální software, který umožnil dokázat jeho vinu.