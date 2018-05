Ukrajina si stěžovala na Rusko v ICAO

Uvádí se, že nespokojenost Kyjeva byla způsobena skutečností, že ruská strana vydala povolení k letům An-24, An-26, An-74 a An-124-100 Ruslan bez účasti ukrajinského koncernu developera Antonova.

Podle Kyjeva Moskva vytváří nebezpečný precedens, který ohrožuje život, zdraví, životní prostředí a infrastrukturu zemí, kde se letadla používají, uvedla média.