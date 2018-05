„Není jasné, proč představitelé USA a některých evropských metropolí nechtěli osobně mluvit se svědky provokace Bílých přileb, kteří přijeli do Haagu. Není to právě proto, že vyšla napovrch informace o ukončení financování Bílých přileb? I když dnes, kdy vyšlo na povrch tolik faktů a svědků té odporné provokace, všichni zřejmě už chápou, o co tady jde," řekl generálmajor.

Dříve, kanál CBS oznámil, že Ministerstvo zahraničí USA pozastavilo financování organizace, což jí stálo okolo jedné třetiny rozpočtu.

Co se stalo v Dúmě?

Před několika týdny Washington obvinil Damašek z chemického útoku na civilisty v Dúmě , aniž by předložil jakýkoli důkaz. Poté Spojené státy a jejich spojenci bez čekání na vyšetřování OPCW zahájili raketový útok na Sýrii.

Damašek a Moskva opakovaně vyzývaly k otevřenému vyšetřování.

Téměř okamžitě se začaly objevovat důkazy ve prospěch verze o inscenaci „chemického útoku", který uspořádaly Bílé přilby.

Organizace Bílé přilby tvrdí, že chrání mírové obyvatelstvo Sýrie při politické neutralitě a neúčastí na ozbrojených akcích. Na internetu můžete najít videa, kde lidé v bílých přilbách zachraňují děti z trosek.

Nicméně, na dalších videích je vidět, jak organizace Bílé přilby vytvářejí zinscenované videa, ve kterých „oběti" využívají a diktují jim, co mají dělat.

Navíc syrští novináři předložili řadu materiálů, na kterých jsou „záchranáři" zachyceni se zbraněmi a ve vojenské uniformě.