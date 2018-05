Sovětské stíhací letouny budou nad Estonskem trénovat přizemní lety

„Lety se budou konat až do poledne v nadmořské výšce nižší než 150 metrů a pokud to bude možné, tak co nejdál od obcí. Pro provedení leteckých cvičení, včetně pozemního letu, členské státy NATO přidělí určité zóny ve svém vzdušném prostoru," uvádí se v tiskové zprávě cvičení.

Podle legendy největších manévrů v dějinách Estonska, které začaly 2. května, prezident neexistujícího státu Murinius obvinil Estonsko a Lotyšsko v tom, že zasahují do vnitřních záležitostí země a vyhlásili začátek nepřátelských akcí.

Útočící na Estonsko stát Murinius je součástí vojensko-politické unie Occasus, jejíž členy jsou další tři země — Plumbeus, Griseus a Cinereus. Mezi sebou jsou státy spojeny společnou kulturou a dějinami. Navíc se v nich sjednocuje opozice vůči „západní kultuře" a „základním hodnotám demokracie".