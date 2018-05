V Izraeli oznámili incident s ruským bojovým letadlem

Byl jedním z iniciátorů „horké linky", která od podzimu roku 2015 umožňuje ozbrojeným silám obou zemí zabraňovat náhodným střetům a jiným nebezpečným incidentům při vojenských operacích v Sýrii.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi Expert učinil předpoklad, proč Izrael obvinil Írán z jaderných projektů

„Ta („horká linka") zachraňuje životy, protože umožňuje zabránit nedorozuměním. Na začátku ruské přítomnosti v Sýrii byl případ, kdy jeden ruský pilot málem že nepřeletěl naši hranici na Golanských výšinách. Kdyby to bylo syrské letadlo, sestřelili bychom je. Pochopili jsme však, že je to letadlo ruské, a použili jsme „horké linky", abychom se spojili s (ruskou leteckou základnou v Sýrii) Hmímímem. „Vaše letadlo vletí co nevidět do našeho vzdušného prostoru. Pozor!", řekl Ja'alon.

„Otázka byla okamžitě vyřešena. Kdyby to bylo syrské letadlo, nejspíše bychom je sestřelili", dodal.

Asi rok předtím zničili Izraelci za podobných okolností nad jimi kontrolovanou částí Golanských výšin syrský bombardér Su-24.

Přímá linka mezi základnou Hmímím a velitelským stanovištěm Kiriya v Tel Avivu byla zřízena prakticky současně s nasazením v Sýrii ruské letecké skupiny. Obě strany vysoce oceňují efektivitu „mechanismu zabránění konfliktům", jak tomu říkají Izraelci, a projevují zájem o pokračování v jeho činnosti.