Ukrajinský admirál vyzval obyvatele k přípravě blokády Kerčského průlivu

Kyjev by měl být připraven zorganizovat konvoj z doprovodných lodí a blokádu v Kerčském průlivu ze strany Ruska, řekl v rozhovoru pro portál The Observer bývalý zástupce ministra obrany Ukrajiny, admirál pro zásoby Igor Kabanenko.

Dříve ukrajinská státní pohraniční služba uvedla, že ruská strana každý den zastaví a zkontroluje lodě, které plují přes Azovské moře na Ukrajinu. Pohraniční správa FSB na Krymu vysvětlila, že kontroly cizích plavidel jsou prováděny v souladu s mezinárodním mořským právem. Stížnosti ze strany vlastníků lodí zatím nepřicházely, uvedlo oddělení.

Kabanenko okomentoval tuto informaci tak, že ukrajinská pohraniční služba potřebuje vypracovat možnost uspořádání doprovodného konvoje pro civilní lodě z válečných lodí.

© Sputnik / Alexey Malgavko Na Krymu zadrželi ukrajinskou rybářskou loď

Podle něj by se v tomto případě „jakákoli opatření týkající se zadržení nebo kontroly konvoje, kvalifikovaly jako útok na vojenský konvoj, což by bylo považováno za akt agrese, a válečné lodě by měly právo a povinnost odpovídajícím způsobem lodě odrazit."

Admirál, který je již v důchodu, dodal, že ukrajinská hranice by měla být připravena na různé „negativní scénáře", včetně blokády průjezdu plavidel Kerčským průlivem v přístavech Mariupol a Berďansk.

Navíc se Kabanenko domnívá, že Kyjev by měl reagovat na „používání vnitřní navigační trasy Ukrajiny Rusy" posílením hlídek na moři. Zároveň si bývalý admirál stěžoval, že jim nebyly dodány slíbené americké hlídkové čluny třídy Island.