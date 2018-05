AP: V USA zmizelo plutonium vhodné pro výrobu zbraní

Podle informací agentury AP ztratila Státní univerzita Idaho jisté množství plutonia vhodného pro výrobu zbraní. Ztracené množství by stačilo pro výrobu špinavé bomby.

Americká komise pro regulování jádra (US Nuclear Regulatory Commission) podle informací AP informovala, že univerzita postrádá plutonium, které by mohlo být použito pro jaderné reaktory, ale i pro vytvoření atomových zbraní.

Jedná se o jeden gram materiálu. S tím by nemohla být vyrobena žádná skutečná jaderná bomba, pro výrobu špinavé bomby je to však dostatek. S její pomocí by mohlo být kontaminováno okolí.

Státní univerzita Idaho provozuje jaderný technický program a spolupracuje s Národní laboratoří Idaho amerického ministerstva energetiky.