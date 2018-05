Starší, ale ne moudřejší: McCain v nové knize žádá kybernetické útoky na Rusko

Kniha The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations je jeho sedmá, v ní senátor za stát Arizona a bývalý bojový pilot ve Vietnamu popisuje dobu od své neúspěšné kandidatury na prezidenta v roce 2008 po dnešek. Tématy knihy jsou Rusko, NATO a americké války v Iráku a Afghánistánu.

Senát

McCain je zastánce tvrdé linie v Senátu. Podporoval vojenský útok na Jugoslávii a útok na Irák v roce 2003. Během protestů na ukrajinském majdanu podporoval protestující proti prezidentovi Janukovičovi. V roce 2017 označil Vladimira Putina za „vraha a zločince".

© AFP 2018 / Jim Watson Američtí ekonomové varovali Trumpa před uvhrnutím ekonomiky do další velké deprese

McCain v nové knize nepochybuje o tom, že Rusko zasáhlo do amerických prezidentských voleb, nehledě na velmi slabý důkazní materiál ve prospěch tohoto tvzení.

„Máme také kybernetické schopnosti. Ty by měly být použity pro odhalení obrovského rozsahu korupce jeho (Putinova — red.) režimu nebo pro to, aby byl jiným způsobem ztrapněn," napsal McCain.

Ve věci Libye chválil „heroické" činy protivládních rebelů, z nichž mnozí měli kontakty s Al-Kaidou. Stejně jako v Sýrii, McCain vyžadoval vojenskou pomoc pro rebely a raketové útoky na vládní cíle.

John McCain chodí už měsíce na chemoterapii, léčí se z rakoviny mozku. V dalším volebním období již nebude kandidovat do amerického senátu.