Rozvědčíci mají své vlastní způsoby jak přežít opici. Například v Londýně připravují koktejl „oister" ze slunečnicového oleje, dvou lžic rajčatové šťávy, čajové lžičky koňaku a žloutku. Před konzumací je potřeba koktejl posolit, popepřit a protřepat. Alternativou můžou být ovesné vločky polité kyselým mlékem.

V Německu, aby přežili kocovinu, jedí marinovanou rybu, hustě posypanou cibulí a zapíjí to jogurtem.

Ve Finsku se chodí do sauny, která by neměla být příliš horká. Stačí 80 stupňů. Říká se, že při této teplotě jsou toxiny aktivnější a vychází přes kůži. Stačí 2 až 3 krát zajít do sauny na 5 — 7 minut, abyste úplně dostali alkohol z těla.

V Číně rozvědčíci pijí vodku nebo whisky se zeleným čajem, jelikož je bohatý na antioxidanty a proto po nich nemají kocovinu.

V Mexiku ruští zpravodajští důstojníci používají jako lék na kocovinu hustou ostrou polévku připravenou z telecího masa, pažitky, zelených chilli papriček, kukuřičné mouky a různého koření. Obsahuje mnoho vitamínů a glycinu.