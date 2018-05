Černoška v Itálii přišla o zaměstnání kvůli tmavé pleti

Senegalku Fatimu Syovou nevzali do práce v domově důchodců ve městě Senigallia (italská oblast Ancona) z důvodu její tmavé barvy pleti. Uvádí to Ansa.it.

„Pokud byste chtěla přijet do Florencie, rád vás zaměstnám. Současně pracujeme s prefekturou Ancony, aby Vám poskytli příležitost práce. Rasismu se říká ne. A to vždycky," napsal na svém profilu na Facebook Massimo Mattei, podnikatel z Florencie, který pracuje v oblasti péče o seniory a je také bývalým poslancem v městské radě.

© Fotolia / Kzenon Evropa v zajetí rasistických předsudků? Italka nechce mít lékaře s tmavou pletí

„Fatima je 40letou Senegalkou, která má dvě děti, zdůraznil Mattei ve svém příspěvku. Přijela se záměrem pracovat v jednom domově důchodců v Senigallii. Někteří senioři se k ní chovají špatně, s rasistickým předsudkem. Proto do práce nebyla přijata." Uznává, že by nějaký senior mohl urazit pracovnici svým chováním, dodal Mattei. „Není to pro mě divné. Chápu to. Ovšem to, že samotná společnost takový rasismus podporuje, mě udivuje a rozčiluje."