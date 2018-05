Na Ukrajině byly postaveny billboardy o „osvobozujícím pochodu“ na Krym

Celkově dobrovolníci postavili 20 billboardů. Bloger uvedl, že účelem akce je „připomenout těm, kteří cestují na Krym a zpět o slavných ukrajinských dějinách".

Také zdůraznil, že jsou billboardy věnovány 100letému výročí „osvobozujícímu pochodu na poloostrov". Jedná se o tzv. Krymskou operaci v roce 1918, během které se skupina vojsk Ukrajinské lidové republiky pod vedením plukovníka Petra Bolbočana pokusila o dobytí Simferopolu, aby sesadila sovětskou vládu a stanovila kontrolu nad poloostrovem.

„Před sto lety to dokázal plukovník Bolbočan, dokážeme to i my," je napsáno na billboardech.

Autoři těchto plakátů z neznámého důvodu nepřipomněli to, že operace Bolbočana nebyla úspěšná. Musel opustit Krym na požadavek německých okupačních vojsk, která byla umístěná na poloostrově.