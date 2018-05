Média poznala Rusko ve smyšleném nepříteli na cvičení NATO

V Estonsku se konalo mezinárodní cvičení Locked Shields, na kterém vojáci NATO nacvičovali reakci na kybernetický útok ze strany vymyšlené země Crimsonia, jež se velmi podobá Rusku, píše The Washington Post.

© Sputnik / Igor Zarembo USA hodlají použít ruské vrtulníky ve vojenských cvičeních

Podle plánu cvičení zůstala v důsledku akcí hackerů Crimsonia jiná vymyšlená země Berylia bez mobilního spojení a vody. Byl rovněž podniknut útok na energetický systém a na ulicích měst se objevili protestující lidé zabývající se „záškodnickou činností". Hackerům se také podařilo ovládnout bezpilotní stroj, který podle scénáře spadl na základnu NATO , což způsobilo oběti mezi vojáky.

List píše, že se v Crimsonii dá snadno poznat Rusko, také s ohledem na to, že v roce 2007 podnikla Moskva podle mínění řady expertů hackerské útoky na estonský parlament, místní masmédia, banky a poskytovatel internetových služeb. The Washington Post dává tyto aktivity do souvislosti s rozhodnutím estonských úřadů o přemístění z centra Tallinnu Bronzového vojína spolu s pozůstatky pohřbených sovětských vojáků.

Členské státy NATO, praví se v článku, nepodnikly tenkrát proti Rusku žádné kroky.

Severoatlantická rada NATO schválila v roce 2008 akreditaci Centra kybernetické ochrany NATO v Tallinnu a udělila mu status mezinárodní vojenské organizace.