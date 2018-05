Klincevič promluvil o následcích prohlášení advokáta Trumpa o Íránu

Advokát prezidenta USA Rudolph Giuliani prohlásil předtím na tiskové konferenci, že Trump podporuje změnu režimu v Íránu, informuje agentura Bloomberg. Advokát dodal, že Trump plánuje odstoupit od dohody o íránském jaderném programu. Giuliani přitom poznamenal, že se jeho prohlášení zakládá na již známém postoji Trumpa, jeho poradce Johna Boltona a ministra zahraničí USA Mikea Pompea v íránské otázce.

„Myslím, že prohlášení Trumpova advokáta sotva přispěje k prosazení míru na Korejském poloostrově. Přinejmenším nezůstane bez povšimnutí ze strany severokorejského vedení,“ cituje Klinceviče jeho tisková služba.

Podle jeho slov, odpovídá-li prohlášení advokáta nynějšího prezidenta skutečnosti, znamená to, že se USA nehodlají vzdát politiky, kterou prováděly po desetiletí.

„Přesně víme, co mají na mysli USA, když říkají „změna režimu“. Není to cesta k míru, ale k chaosu a válce, k lidskému utrpení. Cožpak nestačí příklad Iráku, Libye, Ukrajiny? Tím spíš to není přípustné, když jde o takovou zemi jako Írán. Katastrofální následky se dostaví neprodleně,“ je přesvědčen poslanec.