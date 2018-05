NASA: Protiruské sankce mohou způsobit problémy s dopravou nákladů na ISS

© Sputnik / Ilya Pitalyev Rusko dodalo USA tři raketové motory RD-181

V současnosti za přepravu nákladů do vesmíru odpovídá společnost Orbital ATK. K tomuto účelu využívá nosné rakety Antares 230, jejichž první stupeň má ruské motory RD-181 . Vývoj vlastních amerických raket zatím zdaleka není dokončen.

Před několika lety americký Kongres zavedl omezující opatření na obchodní styky s řadou ruských společností včetně podniku Energomaš, který dodává motory. Přijatý dodatek však vylučuje působení sankcí na obchodní dohody, které uzavírá Orbital ATK, aby dodával náklad na ISS. Výjimka však bude platit pouze do roku 2020. Pokud nebude prodloužena, Spojené státy nebudou moci používat Antares 230. To může ohrozit dodávky nákladů do vesmíru.

Podle zprávy problém řeší společnosti Sierra Nevada a SpaceX. Nicméně Sierra Nevada se potýká s technickými obtížemi ve vývoji kosmických lodí Dream Chaser, zatímco nákladní verze lodi Dragon 2 od SpaceX zatím neprošla všemi nutnými testy.

Dodávky nákladů jsou kriticky důležité pro fungování Mezinárodní vesmírné stanice. Komerční přeprava se podílí pouze 30 % rozpočtu programů ISS.