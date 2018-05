Nejmladším milionářem na Ukrajině se v roce 2017 stal sedmiletý chlapec

Počet milionářů na Ukrajině vzrostl v loňském roce až do 4 tisíc lidí, což je o 16 % více než v roce 2016. Nejmladším milionářem se stalo sedmileté dítě, oznámil to zástupce hlavy Státní fiskální služby země, Miroslav Prodan.

„Příjmy ve výši více než 1 milion hřiven (asi 38 tisíc dolarů) obdržené v roce 2017 byly přiznány u 4 063 plátců. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet současných milionářů zvýšil o 16 %, nebo také o 559 lidí," cituje Prodana tisková služba GFS.

© Sputnik / Ukrainian Presidential Press Service/ Mikhail Palinchak Porošenko promluvil o tom, jak „nemá rád“ peníze

Uvedl také, že největší počet milionářů, tedy 2270 daňových poplatníků, jsou občané ve věku 45 let a více. Zároveň však nejmladší daňový poplatník, který deklaroval příjmy více než 1 milion hřiven, dosáhl pouze 7 let a žije v Čerkasech. Nejstaršímu je 99 let a je z Kyjeva.

Přitom téměř 44 % z celkového počtu milionářů jsou vedeni daňovým účetnictvím v Kyjevě. Na prvních místech v tomto ukazateli jsou také Charkovská, Dněpropetrovská, Kyjevská a Oděská oblast.

Prodan dodal, že pouze jeden občan deklaroval příjem více než 1 miliard hřiven (38 milionů dolarů).