Hormony nenutí ženy, aby se zamilovaly do drsňáka, říkají vědci

Hladina estrogenu a dalších pohlavních hormonů v ženském organismu vůbec neovlivňuje jejich vkus a nenutí, aby se zamilovaly do svalnatých a drsných mužských, zjistili biologové z univerzity ve skotském Glasgowu.

„Mnozí lékaři a prostí lidé se v minulosti obávali, že záliba v antikoncepčních pilulkách obsahujících hormony může ovlivnit rodinný a osobní život žen. Neobjevili jsme žádné důkazy toho, že by změna hladiny hormonů měla vliv na to, komu dávají ženy přednost," řekl Benedict Jones z univerzity v Glasgowě (Skotsko).

V posledních letech začali vědci projevovat velký zájem o to, jak ovlivňují lidské chování a psychiku rozdíly ve fungování různých ústrojí organismu. Biologové například před několika lety zjistili, že muži nejsou tak často ve stresu kvůli tomu, že jejich mozkové buňky vylučují zvláštní ferment, který tuto reakci potlačuje, což není příznačné pro nervovou soustavu žen.

Dost dlouho, jak sdělil Jones, existuje mezi lidmi a vědci představa o tom, že zvýšení hladiny testosteronu nebo estrogenu v krvi mužů vrhá ženy do objetí jejich druhých „polovin" s výraznými mužskými nebo ženskými vlastnostmi. Kdežto nízká koncentrace hormonů má opačný účinek: těmto lidem se více líbí feminizovaní muži a mužatky.

Jones a jeho kolegové prověřili, jestli je to takhle ve skutečnosti. Shromáždili skupinu ze šesti stovek dívek a navrhli jim, aby zhodnotily atraktivnost několika desítek mladých lidí podle jejich fotek. Všechny fotky ale byly udělány z jedné, kterou vědci měnili s pomocí počítače z více „mužné" na více „zženštilou".

Po tomto průzkumu odebrali vzorky slin, změřili hladinu hormonů a porovnali reakci účastnic pokusu s tím, jaké množství estrogenu a dalších signálních molekul obsahoval jejich organismus. Za několik týdnů zopakoval Jones s kolegy tato měření, aby zjistili, komu dávají dámy přednost během jiných fází jejich menstruačního cyklu.

„Mužné" tváře se zdály ženám vcelku atraktivnější než ostatní. Na druhou stranu se vědcům nepodařilo objevit příznaky toho, že to nějak záviselo na hladině pohlavních hormonů v organismech jejich dobrovolných pomocnic.

Podobné závěry podle Jonese a jeho kolegů neodpovídají myšlence, jež je dnes velmi populární, o tom, že pohlavní výběr nutí ženy vyhledávat muže s „mužnějším" zevnějškem, kteří jsou údajně schopní mít zdravější potomstvo než ostatní nápadníci.

Není to zřejmě pravda. A evolucionisté a biologové mají teď zjistit, co konkrétně rozhoduje o volbě žen a proč tradiční pohlavní výběr nemá velký vliv na to, koho volí, jak je tomu u samic jiných druhů savců.