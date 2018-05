V Německu vyhlásili pátrání po 89leté nacistické recidivistce

Německá policie pátrá po 89leté ženě, která byla opakovaně odsouzena za popírání holocaustu. Píše o tom The Local.

Ursulu Haverbeckovou, kterou německá média nazývají „nacistickou babičkou", byla odsouzena ke dvěma letům vězení podle osmi paragrafů v říjnu roku 2017. „Vězeňkyně se měla do 23. dubna sama hlásit ve vězení, ale neudělala to. Proto byl vydán rozkaz k jejímu zatčení, píše se v prohlášení státního zástupce. Přičemž Haverbekovou se stále nepodařilo najít a vzít do vazby.

Žena byla předsedkyní ultrapravicového výcvikového centra, rozšiřujícího nacistickou propagandu. V roce 2008 bylo centrum zavřeno. Jak píše deník, Haverbekovou již několikrát soudili za popírání holocaustu. Na zasedání v roce 2015 „nacistická babička" řekla, že „Osvětim nebyl vyhlazovací tábor a nebylo to historicky dokázáno". Kromě toho se objevila v televizi s prohlášeními, že „holocaust je největší lží v historii".