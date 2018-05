Průzkum na Ukrajině ukázal, kolik obyvatel chce do NATO a EU

Vstup Ukrajiny do EU podporuje méně než polovina Ukrajinců (45,9 %), zatímco vstup do bloku si přeje 41,4 % dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie, jehož výsledky byly zveřejněny v pondělí.

Podle průzkumu se 8,9 % Ukrajinců domnívá, že by se Ukrajina měla připojit k Celní unii. Třetina Ukrajinců (31,6 %) se domnívá, že se země nemá orientovat ani na EU, ani na Celní unii. Přitom 37,8 % Ukrajinců se domnívá, že země by neměla vstupovat do NATO.

Průzkumu, který se prováděl od 5. do 19. dubna, se zúčastnilo 2004 plnoletých Ukrajinců na celém území země. Statistická chyba činí nejvýše 3,3 %.

Ukrajinská Nejvyšší rada v prosinci 2014 novelizovala dva zákony a odmítla status neblokové země. V červnu 2016 byly přijaty další novely, které stanovují, že cílem zahraniční politiky země je vstup do NATO. Ukrajina rovněž musí do roku 2020 zajistit plnou interoperabilitu své armády s ozbrojenými silami zemí NATO. Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen dříve prohlásil, že aby Ukrajina mohla vstoupit do aliance, bude muset splnit řadu kritérií, jejichž realizace bude trvat dlouhou dobu. Experti se domnívají, že se Kyjev nemůže ucházet o členství v NATO v nejbližších 20 letech.