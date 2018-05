Američanka promluvila o boji s obrovským švábem v uchu

Američanka tvrdí, že v dubnu se vzbudila kvůli zvláštnímu pocitu. Nejprve si myslela, že jí někdo dal do ucha kus ledu. Hollyová se snažila vyčistit si ucho vatovou tyčinkou a všimla si, že se na ni něco přilepilo. „Po několika vteřinách jsem si uvědomila, že jsou to nohy. Nohy! Nohy, které mohly patřit jedině statečnému švábovi floridskému, který si udělal výlet do mého zvukovodu," vzpomíná žena.

Manžel ženy, který za ní přišel do koupelny, potvrdil její podezření. Rozhodli se o pokus vytáhnout hmyz pomocí pinzety, ale nepodařilo se jim to. Poté se Hollyová obrátila na lékaře, který jí z ucha vytáhl tři kousky švába. „Předsmrtné stahy švába, který se usídlil ve velmi citlivé části těla, se nedají srovnat s ničím, co bych mohla adekvátně popsat," poznamenala žena.

Po devíti dnech se musela vrátit do nemocnice kvůli novým problémům. Tentokrát doktor vytáhl z jejího ucha šest částí hmyzu, kterých si při prvním ošetření nevšiml. Aby se ujistil, že je šváb mrtvý, poslal ženu k otolaryngologovi.

Po vyšetření jí specialista řekl, že jí v uchu stále zůstávají cizorodá tělesa. „Vyzbrojen nástrojem připomínající velké nůžky dostal ven hlavu a horní části trupu švába, několik noh a tykadel," říká Hollyová. Podle lékaře není na jejím případě nic zvláštního. Stala se již druhou pacientkou s hmyzem v uchu, která k němu v ten den přišla.

Švábi floridští jsou velmi rozšíření na jihovýchodě USA. Jejich průměrná délka je tři až čtyři centimetry. V případě nebezpečí vylučují látku se silným nepříjemným zápachem a vystříkávají ji až do vzdálenosti jednoho metru.