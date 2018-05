V Radě předpověděli zlepšení vztahů Ukrajiny a Ruska

© AFP 2018 / Odd Andersen V Radě prozradili, čeho se nejvíce bojí Porošenko

Ukrajinský poslanec vyjádřil jistotu v tom, že se vztahy Moskvy a Kyjeva normalizují. Porovnal přitom nynější vztahy mezi oběma státy s politickými procesy mezi Jižní Koreou a KLDR

„Jsem si naprosto jist tím, že my (Ukrajina a Rusko) stejně přijdeme k míru. Ještě před čtrnácti dny mluvili všichni o mimořádně kritické situaci na Korejském poloostrově. No a co? Lidé našli síly a statečnost učinit vstřícný krok. Ano, kvůli tomu se vzdala každá strana nějakých svých zájmů. Ano, kvůli tomu udělala každá strana krok zpátky. A to je přece všechno, co potřebujeme," prohlásil politik ve vysílání televizní stanice 112 Ukrajina.

Postěžoval si, že v daném okamžiku nepodniká ukrajinská strana žádné kroky ke zlepšení vztahů se svým sousedem. Rabinovyč řekl, že vyzýval poslance Rady k tomu, aby navázali dialog se Státní dumou, založili pracovní komisi a „prostě usedli k jednacímu stolu a podívali se jedni druhým do očí", jeho návrhy však byly zamítnuty.

Poslanec zpochybnil také logičnost prohlášení Kyjeva o izolování Moskvy za zvýšení obchodního obratu s ruskou stranou.

„Zdá se mi, že jsou to nemocní lidé, protože říkat dnes to, že Rusko izolujeme, a přitom zvyšovat obrat zboží s ním dvojnásobně mohou jen lidé nemocní nebo stupidní," řekl v závěru ukrajinský poslanec.