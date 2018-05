V Izraeli přivítali japonského premiéra „urážlivým“ dezertem (FOTO)

Moshe mu podal čokoládu v železné botě. Japonští a izraelští diplomaté byli tímto činem kuchaře šokováni, podotýká list.

„Byl to hloupý a netaktní nápad," řekl jeden z izraelských diplomatů. „V japonské kultuře není nic více opovrhovaného než boty. Japonci nejenže nevstoupí v botách do domu, neuvidíte je ani v kancelářích. To je totéž, co podat židovským hostům čokoládu v míse zobrazující prase."

„Ani v jedné zemi se nedávají boty na stůl. Na co vlastně ten slavný kuchař Segev myslel? Když to měl být žert, nezdá se nám směšný. Mohu říci, že se cítíme za našeho premiéra uraženi," prohlásil ze své strany japonský diplomat.

Fotografii obědu, jehož se zúčastnili Netanjahu a Abe s chotěmi, zveřejnil Moshe na svém Instagramu. V komentářích mnozí poukázali na jeho chybu.

Ani izraelský premiér, ani jeho kuchař situaci zatím nekomentovali.