Francouzské úřady varují před manželkami islámistů

Francouzské úřady neudílely dostatečně velký význam hrozbě ze strany žen, které sdílejí extrémistickou ideologii, napsal to list The Local s odvoláním na francouzské ministerstvo spravedlnosti.

© REUTERS / Michaela Rehle Ukázalo se, že odhalený německou rozvědkou islamista je pornoherec

Doposud se experti a policie domnívali, že ženy vstupují do řad islamistických teroristických organizací na nátlak svých manželů. Teď však bylo zjištěno, že jsou samy často oddány extrémistické ideologii a do řad ozbrojenců vstupovaly dobrovolně. Vyplynulo to ze soudních slyšení, ve kterých vypovídaly ženy, jež se připojily k Islámskému státu *, ale pak se vrátily zpět do Francie

Jako příčinu nejčastěji uvádějí nenávist k Západu a oddanost k myšlence vytvoření islámského chalífátu. Některé ženy byly dokonce členkami islámských policejních struktur, které vynucovaly právo šaría.

Úřady by proto měly udílet zvýšenou pozornost na manželky členů teroristických skupin, které se vrátily ze Sýrie.

V březnu došlo ke zveřejnění studie, ve kterém odborníci určili portrét typického džihádisty ve Francii. Jedná se o muže ve věku 26 let, je chudý, nevzdělaný a již byl odsouzen za jiné zločiny. Studie se však zabývala muži.

* Teroristická organizace zakázaná v Rusku