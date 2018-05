Příslušníci Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zadrželi a vyhostili ze země do Ruska a Kazachstánu novináře televizních stanic Rossija a První kanál Valentinu Solovjovovou a Olgu Jurjevovou, navíc jim byl zakázán vjezd na Ukrajinu na tři roky, oznámila ve středu tisková služba tohoto rezortu.

Podle informace SBU byly novinářky poslány do Kyjeva, aby připravily reportáže o oslavách Dne vítězství nad nacismem ve 2. světové válce na Ukrajině. SBU tvrdí, že natočené videomateriály plánovaly údajně využít k diskreditaci Ukrajiny v očích světového společenství a k šíření dezinformace mezi obyvatelstvem.

„Solovjovová byla vyhoštěna do RF, Jurjevová do Kazachstánu se zákazem vjezdu do naší země na tři roky," uvádí se ve zprávě.